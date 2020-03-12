В МОЗ ответили по самолету из Милана: Это человеческий фактор. Будем разбираться

Если пассажиры действительно вышли из самолета без температурного скрининга – это нарушение, по которому будет проверка, говорят в Минздраве

По прилету в Киев из Милана пассажирам рейса PS 312 никто так и не измерил температуру.

Об этом в эфире 1+1 рассказал сооснователь независимого сообщества работников медицинской сферы Антон Гура, который летел этим же рейсом.

По его словам, теперь иностранцы (якобы половина от всех пассажиров), летевшие транзитом через Киев, проведут в Борисполе 1,5 часа.

При этом, уточняет Гура, они все больны. Это же ему якобы подтвердили сами иностранцы.

Гура рассказал, что летевших в Каир через Украину египтян просто выписали из итальянских больниц – там не хватает мест.

И садились они в самолет уже якобы больными. Прямо на борту, утверждает Гура, иностранцам измерили температуру: у одного – якобы 37,1, у другого – 37.4.

Уже в "Борисполе", бортпроводницы, по словам Гуры, "подняли кипиш" из-за отсутствия реакции на ситуацию. В результате – четырех иностранцев с ярко выраженными симптомами забрали медики.

В ответ эту историю замглавы МОЗ Виктор Ляшко заявил о "человеческом факторе".

"Температурный скрининг уже работает в Украине две недели. А если кто-то не так сработал в самолете – это уже человеческий фактор", – говорит он.

Также Ляшко пообещал завтра поднять этот вопрос в Минздраве и провести "собеседование" с руководителями санитарно-карантинного подразделения.

Отдельно замглавы Минздрава уточнил, что у бортпроводника есть четко прописанный алгоритм действий на случай обнаружения симптомов коронавируса у пассажиров.

"Если бортпроводник обнаружил, он должен сообщить об этом врачам на земле. Тогда уже принимается решение", – добавил он.

Но если будет действительно установлено, что пассажиры вышли из самолета без температурного скринига, то это – нарушение, по которому будет проводиться проверка, уточняет Ляшко.

Как ранее сообщал Фокус:

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По состоянию на 12 марта, общее число инфицированных COVID-19 в мире достигло 124 825 человек.

В Минздраве сегодня также заявили, что в Украине по-прежнему лишь один лабораторно подтвержденный случай COVID-19.