Госпитализированы мать с детьми, а также мужчина, вернувшийся из Италии

В пятницу, 13 марта, в Черновицкой области с повышенной температурой отправили в больницу мать и двоих детей.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА в Facebook.

Отмечается, что больные за границей не были, однако имели контакт с женщиной, вернувшейся из Италии и сейчас находящейся в больнице с подозрением на коронавирус.

Кроме того, в ОГА проинформировали, что вчера в областную клиническую больницу также обратился с подозрением на пневмонию мужчина, который 29 февраля вернулся из Италии. В настоящее время ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Кстати, на территории Черновицкой области вводят режим чрезвычайной ситуации с 14 марта по 3 апреля.

Как ранее сообщал Фокус: