Емец представил законопроект о коронавирусе: предусматривается принудительная изоляция

Документ, вероятно, будет рассмотрен на внеочередной сессии парламента

Министр здравоохранения Украины Илья Емец представил законопроект о борьбе с эпидемией коронавируса. Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава.

На сайте Верховной Рады документ пока не зарегистрирован.

В ведомстве отмечают, что документ предусматривает:

упрощение процедуры закупки товаров, работ и услуг, необходимых для предотвращения и борьбы с коронавирусом;

возможность удаленной работы;

запрет на проведение мероприятий, в которых участвует больше 200 человек;

запрет на проведение мер по государственному надзору и контролю на время карантина;

усиление контроля при въезде и выезде с территории Украины;

алгоритм принудительной изоляции и самоизоляции, а также ответственность за несоблюдение карантина.

Законопроект, вероятно, будет рассмотрен на внеочередной сессии парламента, которая может быть созвана на следующей неделе.

Как ранее сообщал Фокус:

Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.

71-летняя женщина из Житомирской области, которая 12 марта была госпитализирована с лабораторно подтвержденным случаем COVID-19, умерла.

13 марта в Италии от осложнений после коронавируса умерла украинка Раиса Малышева, которая работала в городе Ровато провинции Брешия. Ей было 65 лет.