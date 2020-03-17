Кличко рассказал о первых больных коронавирусом в Киеве
2020-03-17 00:04:00
Первый пациент – киевский студент. Он сейчас находится в Александровской больнице. Также коронавирус "подцепила" женщина, которая вернулась с отдыха во Франции
В Киеве зафиксировали первых два случая заболевания коронавирусом.
Столичный мэр Виталий Кличко уточняет, что речь идет о киевском студенте и женщине, которая вернулась из Франции.
Так, киевский студент заразился коронавирусом во время контакта с больной женщиной на Житомирщине. Впоследствии она умерла от заболевания.
"Парень навещал женщину с ее внучкой. Сейчас он находится на лечении в Александровской больнице", – пишет Кличко.
Вторая заболевшая – вернувшаяся из Франции женщина – она отдыхала на одном из курортов.
Сейчас она находится у себя дома, под присмотром врачей.
Всех людей, с которыми контактировали оба пациента, сейчас осматривают врачи.
Как ранее сообщал Фокус:
- Сегодня президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и заявил, что предложит Кабмину ввести жесткий карантин по всей Украине.
- Ограничения коснутся закрытия метро, ТРЦ, развлекательных и иных заведний. Также глава Украины предлагает ограничить экспорт продуктов из Украины.
- Тем временем, мэр Киева Виталий Кличко уже заявил, что в столице закроют учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек и автозаправок.