Четыре человека "подцепили" коронавирус на территории Украины, – Ляшко

Министерство здравоохранения меняет алгоритм диагностики и выявление больных коронавирусной инфекции

Четыре человека в Украине заразились коронавирусом внутри страны. Они не путешествовали за границу.

Об этом заявил главный санврач Украины Виктор Ляшко во время внеочередного заседания ВР.

"К сожалению, у нас в Украине уже семь зарегистрированных случаев заражения коронавирусом. Из них 4 случая связанны с внутренней передачей данного вируса на территории нашей страны. Они не связанны с путешествиями, поэтому мы, как министерство здравоохранения, меняем алгоритм диагностики и выявление больных коронавирусной инфекции", – сказал он.

Напомним, в Украине 7 подтвержденных случае инфицирования коронавирусом, один из них – летальный (у пожилой женщины в Житомирской области).

Вчера в Киеве зарегистрированы два случая заражения коронавирусом. Киевский студент заразился коронавирусом во время контакта с больной женщиной на Житомирщине.

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