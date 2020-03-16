Коронавирус в Украине: в Киеве изолировали первых двух пациентов

Один из них недавно вернулся из Франции, как раз во время инкубационного периода

В Киеве зарегистрированы два случая заражения коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Сейчас пациенты изолированы, им предоставляют симптоматическое лечение.

Также известно, что один из них вернулся из Франции во время инкубационного периода.

В целом же, в Украине 7 подтвержденных случае инфицирования коронавирусом, один из них – летальный (у пожилой женщины в Житомирской области).

Сегодня президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и заявил, что предложит Кабмину ввести жесткий карантин по всей Украине.

Ограничения коснутся закрытия метро, ТРЦ, развлекательных и иных заведний. Также глава Украины предлагает ограничить экспорт продуктов из Украины.

Тем временем, мэр Киева Виталий Кличко уже заявил, что в столице закроют учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек и автозаправок.

Как ранее сообщал Фокус:

11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.