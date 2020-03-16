Коронавирус в Украине: в Киеве изолировали первых двух пациентов
2020-03-16 21:56:00
Один из них недавно вернулся из Франции, как раз во время инкубационного периода
В Киеве зарегистрированы два случая заражения коронавирусом.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Сейчас пациенты изолированы, им предоставляют симптоматическое лечение.
Также известно, что один из них вернулся из Франции во время инкубационного периода.
В целом же, в Украине 7 подтвержденных случае инфицирования коронавирусом, один из них – летальный (у пожилой женщины в Житомирской области).
Сегодня президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и заявил, что предложит Кабмину ввести жесткий карантин по всей Украине.
Ограничения коснутся закрытия метро, ТРЦ, развлекательных и иных заведний. Также глава Украины предлагает ограничить экспорт продуктов из Украины.
Тем временем, мэр Киева Виталий Кличко уже заявил, что в столице закроют учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек и автозаправок.
Как ранее сообщал Фокус:
- 11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.
- 15 марта министр здравоохранения Илья Емец призвал радикально усилить карантин из-за коронавируса – закрыть заведения общественного питания и ТРЦ, оставить работать только аптеки и продуктовые магазины, ограничить передвижение внутри страны, ввести дистанционный режим работы на предприятиях, пересмотреть режим работы общественного транспорта и ограничить разрешенные собрания людей в группах до 10 человек.
- Львовская мэрия решила закрыть в городе все учреждения торговли, за исключением аптек, продуктовых магазинов и заправок. Такие же меры приняли власти Одессы, Ивано-Франковска