Эвакуацию из Польши ожидают почти 2 тыс. украинцев, – посол

2020-03-17 09:57:00

70 0

Андрей Дещица сообщил, что посольство работает над организацией специального авиарейса

Посол Украины в Польше Андрей Дещица сообщил, что  почти две тысячи граждан Украины заполнили на сайте украинского посольства специальный формуляр для эвакуации.

Об этом сообщает Укринформ.

"Примерно две тысячи граждан Украины обратились в дипломатические и консульские учреждения в Польше, заявив, что они нуждаются в помощи с возвращением домой",  – сказал Дещица.

Посол также не исключил, что часть этих граждан уже могли самостоятельно выехать в Украину.

По словам Дещицы, для того, чтобы эвакуировать желающих, сейчас прорабатывается вопрос организации специального авиарейса из Варшавы, а также возможность вывоза украинцев поездом.

"Польская сторона может предоставить так называемый санитарный коридор, по которому к границе людей будет везти поезд "PKP Intercity", а уже из Перемышля  – поезд "Укрзализныци",  – сказал Дещица.

Он отметил, что украинские дипломаты ведут переговоры с МИД и министерством инфраструктуры Польши, чтобы польское правительство приняло соответствующие решения.

Напомним, 15 марта в аэропорт "Борисполь" прибыл спецрейс авиакомпании SkyUp, который доставил эвакуированных из Италии украинцев. На его борту находились 123 гражданина Украины и два иностранца с видом на жительство.

А в Мексике группа украинских туристов из 14 человек сообщила, что поставленные Украиной условия по возвращению домой за три дня являются почти невыполнимыми. 

Как ранее сообщал Фокус:

Loading...