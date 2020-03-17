Правила просты: нужно мыть руки, поддавать продукты термической обработке и избегать скопления людей

Известные украинцы, при содействии МОЗ, записали ролик, в котором призвали сограждан соблюдать правила гигиены, чтобы не заразиться коронавирусом.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале Минздрава.

В ролике снялись как медийные лица – певица Jerry Heil и продюсер Алексей Потапенко – так и бизнесмены (совладелец Dream Town Гарик Корогодский).

Принявшие участие в съемках дают советы, как уберечься от инфицирования коронавирусом:

отложить путешествия на потом;

при чихании и кашле прикрывать рот салфетками;

мыть руки не менее 30 секунд или обрабатывать их средствами на основе спирта;

не прикасаться грязными руками к лицу;

все продукты поддавать термической обработке – не есть сырое мясо и яйца;

избегать скопления людей и соблюдать дистанцию от других людей (даже от инфицированного человека нельзя заразиться на расстоянии от 1.5 метра);

не заниматься самолечением. Если у вас высокая температура – лучше вызвать врача;

отказаться от поцелуев, обниманий и рукопожатий.

Как ранее сообщал Фокус:

11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и заявил, что предложит Кабмину ввести жесткий карантин по всей Украине.

Вечером 16 марта Кабмин утвердил предложенные президентом ограничения.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что киевский метрополитен будет закрыт сегодня, 17 марта, в 23:00.