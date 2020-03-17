Известные украинцы рассказали, как не заразиться коронавирусом
2020-03-17 16:41:00
Правила просты: нужно мыть руки, поддавать продукты термической обработке и избегать скопления людей
Известные украинцы, при содействии МОЗ, записали ролик, в котором призвали сограждан соблюдать правила гигиены, чтобы не заразиться коронавирусом.
Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале Минздрава.
В ролике снялись как медийные лица – певица Jerry Heil и продюсер Алексей Потапенко – так и бизнесмены (совладелец Dream Town Гарик Корогодский).
Принявшие участие в съемках дают советы, как уберечься от инфицирования коронавирусом:
- отложить путешествия на потом;
- при чихании и кашле прикрывать рот салфетками;
- мыть руки не менее 30 секунд или обрабатывать их средствами на основе спирта;
- не прикасаться грязными руками к лицу;
- все продукты поддавать термической обработке – не есть сырое мясо и яйца;
- избегать скопления людей и соблюдать дистанцию от других людей (даже от инфицированного человека нельзя заразиться на расстоянии от 1.5 метра);
- не заниматься самолечением. Если у вас высокая температура – лучше вызвать врача;
- отказаться от поцелуев, обниманий и рукопожатий.
Как ранее сообщал Фокус:
- 11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.
- Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и заявил, что предложит Кабмину ввести жесткий карантин по всей Украине.
- Вечером 16 марта Кабмин утвердил предложенные президентом ограничения.
- Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что киевский метрополитен будет закрыт сегодня, 17 марта, в 23:00.
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