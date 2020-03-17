Известные украинцы рассказали, как не заразиться коронавирусом

2020-03-17 16:41:00

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Правила просты: нужно мыть руки, поддавать продукты термической обработке и избегать скопления людей

Известные украинцы, при содействии МОЗ, записали ролик, в котором призвали сограждан соблюдать правила гигиены, чтобы не заразиться коронавирусом.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале Минздрава.

В ролике снялись как медийные лица – певица Jerry Heil и продюсер Алексей Потапенко – так и бизнесмены (совладелец Dream Town Гарик Корогодский).

Принявшие участие в съемках дают советы, как уберечься от инфицирования коронавирусом:

  • отложить путешествия на потом;
  • при чихании и кашле прикрывать рот салфетками;
  • мыть руки не менее 30 секунд или обрабатывать их средствами на основе спирта; 
  • не прикасаться грязными руками к лицу;
  • все продукты поддавать термической обработке – не есть сырое мясо и яйца;
  • избегать скопления людей и соблюдать дистанцию от других людей (даже от инфицированного человека нельзя заразиться на расстоянии от 1.5 метра);
  • не заниматься самолечением. Если у вас высокая температура – лучше вызвать врача;
  • отказаться от поцелуев, обниманий и рукопожатий.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и заявил, что предложит Кабмину ввести жесткий карантин по всей Украине.
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