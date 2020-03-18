На Львовщине госпитализировали шесть человек с подозрением на коронавирус: У одного – пневмония

Все госпитализированные находились в странах, где зафиксирован коронавирус

Во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу госпитализированы 6 человек с подозрением на коронавирус.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

Все госпитализированные находились в странах, где зафиксирован коронавирус, заявил и.о. директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Андрей Васько.

У всех пациентов имеются клинические проявления острой респираторной инфекции. Состояние всех больных стабильное, у одного человека – пневмония.

По словам Васько, проводятся обследования, анализы будут отправлены в Киев. Реанимационные палаты готовы к госпитализации пациентов. Инфекционная больница работает в усиленном режиме.

В целом в области с подозрением COVID-19 госпитализированы 22 человека.

Как ранее сообщал Фокус:

17 марта Минздрав отчитался о 7 новых случаях COVID-19 в Украине. Один из них зарегистрирован в Киевской области.