На Львовщине госпитализировали шесть человек с подозрением на коронавирус: У одного – пневмония
2020-03-18 07:57:00
Все госпитализированные находились в странах, где зафиксирован коронавирус
Во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу госпитализированы 6 человек с подозрением на коронавирус.
Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.
Все госпитализированные находились в странах, где зафиксирован коронавирус, заявил и.о. директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Андрей Васько.
У всех пациентов имеются клинические проявления острой респираторной инфекции. Состояние всех больных стабильное, у одного человека – пневмония.
По словам Васько, проводятся обследования, анализы будут отправлены в Киев. Реанимационные палаты готовы к госпитализации пациентов. Инфекционная больница работает в усиленном режиме.
В целом в области с подозрением COVID-19 госпитализированы 22 человека.
Как ранее сообщал Фокус:
- 17 марта Минздрав отчитался о 7 новых случаях COVID-19 в Украине. Один из них зарегистрирован в Киевской области.
- Остальные 6 случаев (в т.ч. один летальный) пришлись на Черновицкую область. Среди заболевших – лица в возрасте 31, 10, 18 лет, а тажке двое детей (одному – год и 10 месяцев, второму – шесть месяцев).