Первый случай коронавируса обнаружен на Киевщине

В Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщает пресс-служба ОГА.

Решение было принято на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Ситуацию с коронавирусом на территории области классифицировли как "медико-биологическую чрезвычайную ситуацию природного характера регионального уровня".

Так, руководителем работ по ликвидации медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера регионального уровня назначили заместителя председателя КОДА Олега Торкунова, а руководителем штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации - директора Департамента здравоохранения КОДА Максима Ионова.

"В условиях, когда надо максимально сосредоточиться на борьбе с COVID-19, на областном уровне принимаем все меры. В первую очередь – такие, что касаются поддержки медицинских работников, материально-технического обеспечения больниц и информационного обеспечения населения. Уже работает горячая линия в Департаменте здравоохранения КОДА. По телефону: 0456-31-00-46 врачи-консультанты предоставляют необходимую информацию о коронавирусе и о помощи при подозрении на Covid-19", – отметил временный исполняющий обязанности председателя Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

В области был зафиксирован первый случай Covid-19.

По возвращении из-за границы, мужчине стало плохо и он обратился за помощью в столичную клинику.

Там у него взяли анализы, которые доставили в центральную вирусологическую лабораторию Центра Общественного Здоровья, где и подтвердился факт наличия коронавируса.

В настоящее время пациент находится на самоизоляции. Над ними установлен медико-санитарный надзор. Его близкие также находятся на самоизоляции.

Как ранее сообщал Фокус:

11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и заявил, что предложит Кабмину ввести жесткий карантин по всей Украине.