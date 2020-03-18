Киевские власти хотят восстановить работу метро. Но будут "некоторые ограничения"

Также готовится решение по "Киевпастрансу", который должен будет развозить иногородних сотрудников медучреждений по их местам работы в Киеве

У Кличко готовят план возобновления работы метрополитена.

Об этом у себя в Facebook рассказал заместитель мэра Киева Владимир Прокопив.

"Закрытие метро – большая проблема для города. Это дополнительная нагрузка на общественный наземный транспорт, который тяжело с ней справляется", – говорит Прокопив.

Поэтому сейчас депутатский корпус разрабатывает план спецмероприятий для восставновления работы метрополитена, но с некоторыми ограничениями.

По его словам, метро должно обслуживать людей, которые работают на стратегических предприятиях, обеспечивающих жизнедеятельность города.

Для того, чтобы метрополитен заработал, Кабмин должен внести изменения в свое постановление, а Киевсовет должен принять решение по оплате проезда.

Кроме всего прочего, готовится еще одно решение по "Киевпастрансу".

"Разрабатываем программу для "Киевпастранса", чтобы можно было обеспечить подвоз иногородних сотрудников медучреждений и местам их работы в Киеве", – сообщил Прокопив.

На сегодняшнем заседании Кабмина премьер Денис Шмыгаль заявил, что метро в Киеве, Харькове и Днепре должно быть закрыто до конца карантина.

"Британия и Испания, которые ограничили движение метро, но не остановили его, имеют на сегодня самые быстрые темпы роста болезни. Это яркий пример того, где были приняты решения о незакрытии метро", – заявил премьер.

Как ранее сообщал Фокус:

11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.

Вечером 16 марта Кабмин утвердил предложенные президентом ограничения.