Шмыгаль исключил возобновление работы метро до завершения карантина

Премьер-министр Украины отметил, что в странах, где метро не закрыли, наблюдаются самые быстрые темпы заражения коронавирусом

Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду, 18 марта, заявил, что работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре не должна возобновляться до завершения карантина.

Об этом сообщает LB.ua.

"Закрытие метро -- один из главных шагов для сохранения здоровья и, во многих случаях, жизни людей. Наша задача -- максимально ограничить и привести к максимальной самоизоляции людей дома. Каждый день украинское метро в трех городах перевозит около 2 млн граждан. В течение двух недель, если не остановить метро и этот пассажиропоток, эти 2 млн заболеют. Посчитайте процент смертности -- это будет цена слабости и непринятия решения об остановке метро, – заявил Шмыгаль.

Он отметил, что в странах, где метро не закрыли, наблюдаются самые быстрые темпы роста болезни.

"Британия и Испания, которые ограничили движение метро, но не остановили его, имеют на сегодня самые быстрые темпы роста болезни. Это яркий пример того, где были приняты решения о незакрытии метрополитена", – заявил премьер.

"Решение правительства неизменно – метро должно быть закрытым", – подчеркнул он.

Напомним, в киевский транспорт пассажиров будут пускать только при наличии масок.

Также, мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, мол он "против закрытия метро" и не собирается выполнять распоряжение властей. В ответ на это президент Владимир Зеленский пригрозил ему уголовным делом и тот изменил свое решение. Метро в Харькове закрыли 17 марта в 20:00.

Как ранее сообщал Фокус:

11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.

Вечером 16 марта Кабмин утвердил предложенные президентом ограничения.