КГГА обещает организовать развоз медиков и правоохранителей на работу
2020-03-19 07:59:00
Работники, работа которых сегодня особенно важно, должны работать в штатном режиме
Власти Киева обещают организовать развоз к местам работы сотрудников медицинских учреждений и правоохранительных органов.
заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев в эфире на телеканале "Украина24".
"И требование остаться дома - это не прихоть власти, а способ сохранить жизнь и здоровье людей. И это должны понимать и работодатели, и владельцы бизнеса. Мы сейчас обязаны соблюдать карантин, перевести работников в режим дистанционной работы", – говорит он.
Заместитель главы КГГА отмеотметил, что работники, работа которых сегодня особенно важно, должны работать в штатном режиме.
Как ранее сообщал Фокус:
- 11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.
- Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и заявил, что предложит Кабмину ввести жесткий карантин по всей Украине.
- Вечером 16 марта Кабмин утвердил предложенные президентом ограничения.
- Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что киевский метрополитен закрыт с 17 марта, 23:00.
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