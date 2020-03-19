КГГА обещает организовать развоз медиков и правоохранителей на работу

Работники, работа которых сегодня особенно важно, должны работать в штатном режиме

Власти Киева обещают организовать развоз к местам работы сотрудников медицинских учреждений и правоохранительных органов.

заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев в эфире на телеканале "Украина24".

"И требование остаться дома - это не прихоть власти, а способ сохранить жизнь и здоровье людей. И это должны понимать и работодатели, и владельцы бизнеса. Мы сейчас обязаны соблюдать карантин, перевести работников в режим дистанционной работы", – говорит он.

Заместитель главы КГГА отмеотметил, что работники, работа которых сегодня особенно важно, должны работать в штатном режиме.

Как ранее сообщал Фокус:

11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и заявил, что предложит Кабмину ввести жесткий карантин по всей Украине.

Вечером 16 марта Кабмин утвердил предложенные президентом ограничения.