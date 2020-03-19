Карантин в Украине: по улицам городов пустят автомобили с громкоговорителями
2020-03-19 19:59:01
Украинцам будут настоятельно рекомендовать без срочной необходимости не покидать места проживания
С сегодняшнего дня в Киеве, а с завтрашнего дня и по всей Украине будут курсировать специальные автомобили с громкоговорителями и информировать людей о необходимости соблюдать условия карантина.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Украинцам настоятельно рекомендуется без срочной необходимости не покидать места проживания.
– не выходить на улицу без необходимости;
– не посещать места скопления людей;
– во время пребывания на улице надевать защитные маски, сохранять дистанцию между людьми не менее 2 метра;
– соблюдать меры личной гигиены;
– заботиться о близких и родных людей пожилого возраста, обеспечив их всем необходимым, чтобы им не пришлось выходить на улицу.
Отмечается, что дисциплина и выполнение всех личных и общих мер безопасности является противодействием распространению коронавирусной инфекции.
Как ранее сообщал Фокус:
- 11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.
- Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и заявил, что предложит Кабмину ввести жесткий карантин по всей Украине.
- Вечером 16 марта Кабмин утвердил предложенные президентом ограничения.
- Национальная полиция будет проводить профилактическую работу среди населения о важности соблюдения ограничений, которые действуют в Украине в связи с пандемией коронавируса.
- За сутки полицейские составили 32 админпротокола о нарушении правил карантина.