Минздрав просит студентов-медиков помочь в борьбе с COVID-19
2020-03-22 13:38:00
К работе хотят привлекать интернов и студентов 5-6 курсов
В Министерстве здравоохранения Украины призвали стуентов-медиков, который учатся на последних курсах, помочь врачам бороться с коронавирусом в стране. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Громадьске.
"Мы будем привлекать к работе со случаями и подозрениями по коронавирусной инфекции студентов-медиков, в том числе интернов, которые сейчас находятся на заочном. Также студентов 5-6 курсов", – отметил Ляшко.
Он также просил студентов связаться с ответственными лицами в медуниерситетах и "выйти и помочь медикам на местах выполнить свою миссию – спасти жизнь украинцев".
Такую инициативу Ляшко озвучил несколько ранее, в эфире одного из украинских телеканалов. Он уверял, что превентивные меры "позволят обеспечить возможность оказания помощи тем группам, которые будут больше всего в ней нуждаться".
Как ранее сообщал Фокус:
- В воскресенье, 22 марта, в Украине зарегистрированы 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из которых 3 летальных случая, 1 пациент уже выписан из больницы.
- Также 22 марта, в мире заразились коронавирусом COVID-19 в общей сложности 304 544 человек во всем мире.
- А в ближайшие дни из Китая привезут экспресс-тесты на COVID-19, у которых большая погрешность. Экспресс-тесты менее точны, так как могут определить вирус только по наличию антител.