Коронавирус в Украине: информация о 8 выздоровевших оказалась ошибкой (обновлено)
2020-03-22 15:06:00
В ЦОЗ сообщили, что в Черновицкой области выздоровели восемь человек. На самом деле вылечился только один, а у восьми сегодня не подтвердилось подозрение на коронавирус
По состоянию на воскресенье, 22 марта, в Украине от коронавируса выздоровели 8 человек. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.
Согласно сообщению, все восемь выздоровевших пациентов из Черновицкой области. В целом там зафиксировали 25 случаев заражение коронавирусом, один из которых был летальным.
По состоянию на утро 22 марта в Украине официально подтверждены 47 случаев инфицирования коронавируса SARS-CoV-2: в Черновицкой (25), Житомирской (2), Киевской (4), Донецкой (1), Днепропетровской (2), Ивано-Франковской (2 ), Львовской (1), Тернопольской (1) областях и в Киеве (9).
Три случая в Украине были летальными, так умерли 71-летняя женщина в Житомирской области, 56-летняя женщина – в Ивано-Франковской и 33-летняя – в Черновицкой.
16.27 Обновлено:
В Черновицкой области опровергли информацию Центра общественного здоровья Минздрава Украины, что 8 человек выздоровели от COVID-19. По словам руководителя департамента коммуникаций Черновицкой ОГА Виктории Гатрич, на Буковине выздоровел один пациент, его выписали 20 марта.
С сайта ЦОЗ информацию о 8 выздоровевших удалили. В Telegram-канале МОЗ "Коронавирус Инфо" аналогичное сообщение заменили информацией, что в Черновицкой области подозрение на коронавирус не подтвердилось у 8 человек.
Как ранее сообщал Фокус:
- В воскресенье, 22 марта, в Украине зарегистрированы 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из которых 3 летальных случая, 1 пациент уже выписан из больницы.
- Также 22 марта, в мире заразились коронавирусом COVID-19 в общей сложности 304 544 человек во всем мире.
- А в ближайшие дни из Китая привезут экспресс-тесты на COVID-19, у которых большая погрешность. Экспресс-тесты менее точны, так как могут определить вирус только по наличию антител.