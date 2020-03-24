Верховная Рада соберется 26 марта на внеочередное заседание, – нардеп

Кроме того, утром "Слуга народа" соберется на заседание фракции

В четверг Верховная Рада планирует собраться на внеочередное заседание.

Об этом сообщил нардеп от "Слуги народа" Александр Качура в своем Telegram-канале.

По его словам, заседание ВР состоится после встречи фракции.

"Итак. В четверг (26.03) утром состоится встреча фракции СН. После внеочередное заседание ВР", – написал нардеп.

О созыве внеочередного заседания в четверг сообщил и экс-нардеп Сергей Лещенко.

"Внеочередное заседание Рады пока планируется на четверг. К сожалению, тестирование системы дистанционного голосования депутатов в понедельник прошло пока не очень удачно. Приложение часто "виснет", - сообщил Лещенко.

По его словами, ожидалось, что дистанционное голосование будет происходить при помощи приложения, установленного на парламентских ноутбуках, которые были розданы депутатам несколько недель назад.

Напомним, на сайте Верховной Рады появился текст законопроекта о проведении заседаний парламента в режиме видеоконференций на время карантина.

Отметим, СМИ сообщили, что на время проведения заседания нардепам могут раздать спецодежду, но о каких именно средствах защиты идет речь – пока не уточняется.

На внеочередном заседании должны ввести ЧП, но в эфире ICTV, премьер Денис Шмыгаль заявил, что во введении чрезвычайного положения нет необходимости.

Как ранее сообщал Фокус:

Также коронавирус подозревают у нардепов Сергея Вельможного ("Довира") и Алекснадра Лукашева (ОПЗЖ).