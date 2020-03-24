В Киеве запретили продавать на улице шаурму и кофе
2020-03-24 18:59:00
В столице усиливают ограничительные меры
В Киеве на период карантина запретили продавать на улице шаурму и кофе, а также разливать алкоголь.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Отмечается, что в столице усиливают ограничительные меры, направленные на борьбу с коронавирусной инфекцией.
"Киев усиливает ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса. В частности, по запрету работы МАФов по реализации шаурмы, приготовления и продажи кофейных напитков и т. д., а также что касается запрета реализации в торговых точках алкогольных напитков на розлив и приготовления и продажи кофейных напитков", – говорится в сообщении.
Кроме того, в столице вводится обязательный "масочный режим" для людей, находящихся в административных, производственных помещениях и в общественном транспорте.
Как ранее сообщал Фокус:
- 11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.
- 20 марта городские власти Киева приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в столице.
- с 21 марта в Киеве остановлено движение пассажирского транспорта на время карантина.
- Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в случае ухудшення ситуации с коронавирусом, может быть закрыт въезд и выезд из города.