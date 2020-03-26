Сутки на Донбассе: девять обстрелов, без потерь
2020-03-26 07:35:00
В начала текущих суток боевики обстреляли позиции украинской армии у Павлополя. Потерь нет
За прошедшие сутки, 25 марта, боевики на Донбассе девять раз обстреляли позиции украинской армии. Потерь в ВСУ нет.
Об этом сообщает штаб ОС.
При обстрелах противник применял минометы 120 мм и 82 мм, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В районе ответственности "Восток" боевики совершили пять обстрелов: два у Авдеевки и по одному у Красногоровки, Водяного и Песок.
По направлению "Север" противник обстреливал позиции украинской армии у Новолуганского, Орехового и Крымского.
"На дерзкую активность врага военнослужащие ОС отвечали прицельным огнем из имеющегося у них оружия", – говорят в штабе.
Потерь и ранений среди украинских бойцов нет.
В начала текущих суток боевики обстреляли позиции украинской армии у Павлополя. Потерь нет.
Также в штабе говорят, что случаев COVID-19 среди личного состава ОС не зафиксировано.
Как ранее сообщал Фокус:
- 16 марта контрольные пункты въезда-выезда в Донецкой и Луганской областях, по решению штаба ОС, приостановили свою работу.
- За 24 марта боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня. Потерь и ранений в ВСУ нет.