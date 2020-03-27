Суд арестовал экс-министра Кожару с залогом в 14 млн гривен
2020-03-27 16:38:01
Взяли под арест на 2 месяца
Шевченковский районный суд Киева арестовал бывшего министра иностранных дел Леонида Кожару, которого подозревают в убийстве экс-гендиректора канала Интер Сергея Старицкого.
Об этом стало известно в ходе судебного заседания в пятницу, 27 марта, пишет "Страна".
Отмечается, что суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 25 мая. Также суд определил ему залог в сумме 14 083 400 гривен. При этом прокуратура просила арестовать экс-министра без залога.
Если Леонид Кожара внесет залог, то его обяжут не отлучаться с места проживания, являться по требованию прокурора или следователя, а также сдать документы для выезда за границу.
Сторона защиты в ходе заседания заявила, что подозрение считает необоснованным. Кроме того, адвокаты Кожары утверждают, что их подзащитный мог держать пистолет в тот день, но не мог совершить выстрел.
Однако по версии следствия, 21 февраля во время алкобанкета в доме у Кожары между мужчинами возник конфликт. Старицкий и Кожара подрались, и во время этой драки были разбиты очки экс-министра. После этого Кожара принес из спальни пистолет, ударил Старицкого и выстрелил ему в глаз.
Как ранее сообщал Фокус:
- Вечером 21 февраля в доме Кожары, в селе Чайки под Киевом, погиб предприниматель Сергей Старицкий.
- 25 марта правоохранители задержали Леонида Кожару по подозрению в умышленном убийстве.
- 26 марта жена Леонида Кожары призналась в убийстве экс-руководителя телеканала "Интер" Сергея Старицкого.