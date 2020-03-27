Боевики обстреляли Авдеевcкую промзону: ранена пенсионерка

Оккупанты пять раз нарушили режим тишины

Боевики обстреляли жилой сектор возле Авдеевcкой промзоны, в результате чего ранение в ногу получила 65-летняя женщина.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

"Сегодня оккупанты из стрелкового оружия вели огонь по жилому сектору около Авдеевской промышленной зоны. В результате этого 65-летняя гражданка Л. получила пулевое ранение в ногу. Пожилую женщину доставили в городскую больницу г. Авдеевка и ей оказана квалифицированная помощь", – сказано в сообщении.

Отмечается, что состояние раненой сейчас удовлетворительное, угрозы жизни нет. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, обстоятельства происшествия выясняются.

Всего в течение суток оккупанты пять раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Как ранее сообщал Фокус:

Из-за карантина и распространения коронавируса на Донбассе с 28 марта ограничивается движение через линию разграничения.

20 марта стало известно, что с начала текущего года на Донбассе погиб 41 украинский военный, 181 был ранен.

26 марта сообщалось, что в марте на Донбассе погиб 1 гражданский и еще 15 получили ранения, что является самым высоким показателем потерь за месяц среди гражданского населения, начиная с сентября прошлого года.