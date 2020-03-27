Боевики обстреляли Авдеевcкую промзону: ранена пенсионерка
2020-03-27 19:30:00
Оккупанты пять раз нарушили режим тишины
Боевики обстреляли жилой сектор возле Авдеевcкой промзоны, в результате чего ранение в ногу получила 65-летняя женщина.
Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
"Сегодня оккупанты из стрелкового оружия вели огонь по жилому сектору около Авдеевской промышленной зоны. В результате этого 65-летняя гражданка Л. получила пулевое ранение в ногу. Пожилую женщину доставили в городскую больницу г. Авдеевка и ей оказана квалифицированная помощь", – сказано в сообщении.
Отмечается, что состояние раненой сейчас удовлетворительное, угрозы жизни нет. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, обстоятельства происшествия выясняются.
Всего в течение суток оккупанты пять раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
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