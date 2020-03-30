Эвакуация с Бали: часть пассажиров еще в самолете, отель "Козацкий" взяли под охрану

Обсервация в отеле бесплатная

Полицейские Киева начали охранять отель "Козацкий", в котором на обсервации размещены вернувшиеся из Катара украинцы.

Об этом сообщают Українські Новини.

"Отель под охраной, чтобы никто не сбежал", – сказал представитель киевской полиции.

Обсервация в этом отеле бесплатная. Случаев побега не зафиксировали.

Сейчас же часть прибывших из Бали находятся еще в самолете, они отказались подписывать документы на обязательную обсвервацию.

Прибывшие на обсервацию рассказали, что в номерах холодно. Кроме того, необходимо будет платить около пятиста гривен за питание на день.

Еще 50 пассажиров рейса из Катара находятся в самолете, поскольку отказались от обязательной обсервации, сообщает Украинская правда.

"Ночью прибыли 2 рейса из Дохи, Катар. На рейсах находилось около 350 человек. Часть из них уже направилась в определенные места обсервации (часть с пониманием отнеслась к нововведению, часть – согласилась после разъяснений). Примерно 50 человек еще находятся в самолетах и категорически отказываются от обсервации. С ними ведется разъяснительная работа", - заявил пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко.

Напомним, все эвакуированные из стран и регионов с местной передачей вируса должны будут в обязательном порядке пройти 14-дневную обсервацию после пересечения границы.

Согласно обновленному постановлению, считается, что прибывшие из таких регионов и стран лица контактировали с больными коронавирусом.

Места для обсервации определяют Киевская городская и областные госадминистрации. На них также лежит обязанность доставить эвакуированных к месту изоляции и провести полное меднаблюдение.

Прибывшие с Бали украинцы отказались проходить обсервацию. По их словам, им предлагают изолироваться в двух отелях за 380 евро и в одном отеле – бесплатно.

При этом, чартер туристы якобы оплатили самостоятельно, а при покупке билетов никто не рассказал об обязательной обсервации.

Тем не менее, пассажиры заявили, что готовы пройти обследование и тесты за свои деньги, чтобы доказать, что они не больны коронавирусом.

Как ранее сообщал Фокус:

17 марта было ограничено авиасообщение из-за коронавируса. Тем не менее, украинцы могли вернуться в страну автомобильным транспортом.

С 24 марта гражданам Украины запрещено покидать пределы страны в туристических целях.