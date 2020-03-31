Экспресс-тесты выявили коронавирус у 57 пациентов с пневмонией в Ивано-Франковске, – мэр

Ранее были госпитализированы 154 пациента с диагнозом "пневмония"

В Ивано-Франковске экспресс-тесты на коронавирус показали положительный результат у 57 человек.

Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив, пишет "Курс".

Отмечается, что 108 пациентов находятся в областной инфекционной больнице, из которых 39 – жители Ивано-Франковска, двое из с. Чукаловка и четверо – из с. Черниев.

В Ивано-Франковске госпитализированы 154 пациента с диагнозом "пневмония". За последние сутки поступили еще 17 таких больных. Пациентам с подозрением на коронавирус провели 150 экспресс-тестов, из которых 57 показали положительный результат. Далее ожидается лабораторное подтверждение этих анализов ПЦР-тестами.

Официально в городе подтверждены 16 случаев заболевания COVID-19, еще два случая из с. Чукаловка (один – летальный) и один пациент с Черниева.

По словам Марцинкива, в городе сейчас есть 5-6 ПЦР-лабораторий, чтобы проводить ПЦР-тесты.

"Мы ожидаем согласования главного санитарного врача. Сейчас ПЦР-тесты могут делать в инфекционной больнице", – отметил Марцинкив.

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