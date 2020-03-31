На Волыни у мужчины нашли коронавирус уже после его смерти

Смерть наступила в результате сердечного приступа

В Волынской области лаборатория подтвердила COVID-19 у мужчины, который умер 29 марта.

Об этом сообщает пресс-служба ОГА.

Отмечается, что смерть наступила в результате сердечного приступа.

"Один случай выявлен посмертно. В частности, у волынянина, который умер 29 марта, 30 марта 2020-го года лабораторные исследования подтвердили коронавирус. Мужчина находился на лечении в инфекционной больнице с диагнозом "пневмония", чувствовал себя удовлетворительно", – сказано в сообщении.

Сейчас с подозрением на коронавирусную инфекцию на Волыни – 10 человек.

Как ранее сообщал Фокус: