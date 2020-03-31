На Волыни у мужчины нашли коронавирус уже после его смерти
2020-03-31 14:14:00
Смерть наступила в результате сердечного приступа
В Волынской области лаборатория подтвердила COVID-19 у мужчины, который умер 29 марта.
Об этом сообщает пресс-служба ОГА.
Отмечается, что смерть наступила в результате сердечного приступа.
"Один случай выявлен посмертно. В частности, у волынянина, который умер 29 марта, 30 марта 2020-го года лабораторные исследования подтвердили коронавирус. Мужчина находился на лечении в инфекционной больнице с диагнозом "пневмония", чувствовал себя удовлетворительно", – сказано в сообщении.
Сейчас с подозрением на коронавирусную инфекцию на Волыни – 10 человек.
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на утро 31 марта, в Украине зафиксировано 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.
- По состоянию на утро 31 марта, во всем мире коронавирусом заразились 785 979 человек. От заболевания скончались 37 810 заболевших. Вылечились 165 889 пациентов.
- 31 марта Минздрав обновил алгоритм оказания стационарного лечения пациентов с коронавирусом.
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