В центре вспышки коронавируса на Тернопольщине заразился мэр

Андрей Старух последний месяц чувствовал себя хорошо

Мэр города Монастыриска, что на Тернопольщине, Андрей Старух заболел коронавирусом. Об этом городской голова сам сообщил у себя в Facebook.

"Сложно быть на передовой и остаться полностью невредимым. Только лабораторный анализ подтвердил у меня положительный результат на COVID 19. У моего заместителя – Андрея Гладыша, с которым мы вместе сдавали анализы, результат отрицательный, он здоров", – написал Старух.

Чиновник сообщил, что последний месяц чувствовал себя хорошо, не было ни повышенной температуры, ни каких-то других симптомов.

"Последний месяц чувствовал себя хорошо, ни разу не было ни повышенной температуры, ни других симптомов. Жена и сын чувствуют себя нормально", – написал Старух.

Он призвал людей не паниковать, соблюдать карантин и оставаться дома.

"Врачи утверждают, что большинство из нас перенесет это заболевание, не чувствуя его. Не паникуйте, придерживайтесь карантина, оставайтесь дома. Мы должны ходить на работу, чтобы вы могли остаться дома. Теперь у меня двухнедельная самоизоляция", – написал мэр.

Отметим, что Тернопольская область является главным очагом заражения коронавирусом в Украине. По состоянию на 31 марта, в области зафиксировано 78 случаев заболевания из 549 лабораторно подтвержденных случаев на всей территории Украины.

Как ранее сообщал Фокус:

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