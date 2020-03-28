На Тернопольщине в реанимацию с коронавирусом попал полуторагодовалый ребенок

Вероятным источником его инфицирования является родственник

В Тернопольской области коронавирус выявили у ребенка, которому 1,5 года. Об этом сообщает Тернопольский штаб по борьбе с коронавирусом.

Отмечается, что его отправили в Тернопольскую городскую детскую больницу.

"В реанимационном отделении больницы проходит лечение ребенок, которому 1,5 года, из Кременецкого района. У него подтвердили COVID-19. Состояние ребенка – тяжелое стабильное, подтверждена пневмония", – говорится в сообщении.

Вероятным источником инфицирования является родственник, который вернулся из Польши.

Отметим, это первый диагностированный случай коронавируса в Кременецком районе, который граничит с Ровенской областью. Ранее COVID-19 обнаружили в Залещицком, Бучачском и Монастырском районах, граничащих с Черновицкой и Ивано-Франковской областями.

Всего в Тернопольской области по состоянию на утро 28 марта подтверждено 43 случая коронавирусной болезни.

Кроме того, в Монастырисском районе зафиксировано 36 случаев COVID-19, из которых 21 у медиков. Об этом сообщил в Facebook зампредседателя Монастырисской РГА Павел Дронь.

"На 9.00 в Монастырисском районе инфицированных коронавирусом – 36 человек: г. Монастыриска – 19, с. Швейков – 7, с. Ковалевка – 4 (1 летальный), с. Горишня Слобидка – 2, с. Долишня Слобидка – 2, с. Бертники – 1, с. Чехов – 1. В их числе 7 врачей, 8 медсестер, 6 младших медсестер, 2 госслужащих, 1 священник, 1 завдетсадом, 1 ребенок", – говорится в сообщении.

По словам Дроня, наибольшей проблемой сейчас является нехватка тестов. Он отметил, что мобилизованы все имеющиеся ресурсы района на обеспечение необходимым районной больницы, а также поблагодарил за помощь волонтеров.

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на утро 28 марта в Украине официально подтверждены 311 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели пять человек (четверо взрослых и один ребенок, четверо - в Черновицкой и один - в Днепропетровской области).

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире по состоянию на утро 28 марта выросло до 597 тыс. (63,7 тыс. новых случаев за сутки). Умерли от короновариса 27,3 тыс. человек, 133 тыс. - выздоровели.