Для соблюдения ограничений функционируют 5 карантинных контрольно-пропускных постов – в городах Вижница и Новоднестровск, селах Оршовцы Кицманского района, Звенячин Заставнивского района и Атаки Хотинского района

Сегодня, 3 апреля, с 12:00 начинает действовать запрет въезда на территорию Черновицкой области и выезда из нее.

Такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Для соблюдения ограничений функционируют 5 карантинных контрольно-пропускных постов – в городах Вижница и Новоднестровск, селах Оршовцы Кицманского района, Звенячин Заставнивского района и Атаки Хотинского района.

Проезд через карантинные посты разрешен только транспорта предприятий и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность области, автомобилям госорганов, грузовикам и транзитным транспортным средствам. Кроме этого, разрешено проезд автомобилям жителей Черновицкой области, которые возвращаются в места постоянного проживания.

Как ране сообщал Фокус:

Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что карантин в Украине по самым оптимистичным проогнозам может закончиться не ранее 15 мая.