Решение Верховного суда уже обжалованию не подлежит

Верховный суд оставил в силе решения судов предыдущей инстанции по заключению на 10 лет виновников смертельного ДТП в Харькове в октябре 2017 года – Елены Зайцевой и Геннадия Дронова.

Пресс-служба суда вела онлайн-трансляцию судебного заседания в связи с карантином.

Верховный суд отказал защитникам обоих осужденных в обжаловании решений судов предыдущей инстанции, и, таким образом, окончательно приговорил Елену Зайцеву и Геннадия Дронова к лишению свободы на 10 лет.

Решение Верховного суда уже обжалованию не подлежит.

Напомним, Елену Зайцеву и Геннадия Дронова приговорили к 10 годам лишения свободы. Харьковский апелляционный суд оставил изменений приговор суда первой инстанции.

Как ранее сообщал Фокус:

Смертельное ДТП в Харькове произошло 18 октября 2017 года. Внедорожник Lexus RX 350, за рулем которого находилась 20-летняя Елена Зайцева, столкнулся с Volkswagen Touareg и протаранил толпу людей.

В результате ДТП пять человек погибли на месте, еще шестеро попали в больницу. Позже одна из пострадавших скончалась в больнице.