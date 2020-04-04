Мэр Киева считает, что Украине не стоит делать ошибок, которые допустили другие города и другие страны

В Киеве в рамках ужесточения карантина могут прекратить движение частного транспорта.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил мэр столицы Виталий Кличко.

"Если мы увидим кратное увеличение числа инфицироованных, чтобы инфекционного взрыва не было, где могут быть инфицированы тысячи или десятки тысяч людей, мы однозначно будем принимать более жесткие правила и может быть прекращено вообще передвижение улицами нашего города частным транспортом", – сказал он.

Мэр Киева считает, что Украине не стоит делать ошибок, которые допустили другие города и другие страны.

"Мы надеемся на хорошее развитие событий, но, несмотря на это, мы должны также рассчитывать и на плохой сценарий, от которого, к сожалению, сейчас страдают и СЩА, и Италия, и Испания", – отметил Кличко.

Кроме того, по словам Кличко, согласно протоколу, полученному от ВОЗ, церемонии захоронения умерших от короновируса не допускаются, предусмотрена только кремация.

Кстати, в Днепре на территории городских кладбищ уже выкопали 600 могил под возможное захоронение умерших от коронавируса.

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