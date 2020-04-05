Ее длина составит 128 метров, а грузоподъемность – шесть тысяч тонн

Предприятия "Дунайсудосервис" и "Дунайсудоремонт" в Измаиле приступили к строительству самой большой баржи за историю независимой Украины. Ее длина составит 128 метров, а грузоподъемность – шесть тысяч тонн. Об этом сообщает СП "Дунайсудосервис" в Facebook.

"Баржа проекта D-6000 относится к типу "река-море" и предназначена для перевозки зерновых грузов, для чего будет оснащена люками и соответствующими механизмами. Наличие двух трюмов суммарным объемом 8000 кубометров позволит при необходимости перевозить одновременно две различные партии груза", – рассказали измаильские судостроители.

Строительство планируется закончить уже во второй половине 2020 года, на это уйдет 1230 т стали.

Основные параметры баржи: максимальная длина – 127,6 м, ширина – 16,30 м, осадка – 3,80 м. Надводный габарит пустого судна – 6,70 м, водоизмещение в пресной воде 6000 тн, в морской воде на осадку 3,80 м. – 7418 т.

Как ранее сообщал Фокус:

На судостроительно-судоремонтном заводе Нибулон в Николаеве спустили на воду 140-метровое судно-перегружатель Nibulon Max, которое является самым большим, построенным на заводе за последние 25 лет.