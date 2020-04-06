Без решения Кабмина пользоваться личным транспортом не запретят, – Кличко

По словам мэра, все зависит от соблюдения украинцами правил карантина

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город не будет вводить запрет на использование частного транспорта без соответствующего разрешения Кабмина.

Об этом он сказал на брифинге.

По его словам, на такие меры правительство может пойти, если украинцы будут нарушать правила карантина.

"Что касается возмущения по поводу моих слов о возможном ограничении частного транспорта в городе. Если дальше будет действовать и продолжаться несоблюдение правил, государство может ввести самые строгие ограничения, – понятно, что тогда они будут также и в столице, – когда ездить будут только те, кто обеспечивает жизнедеятельность нашего города", – говорит Кличко.

Напомним, в эфире одного из телеканалов Виталий Кличко заявил, что в рамках ужесточения карантина в столице могут прекратить движение частного транспорта.

Как ранее сообщал Фокус: