Сутки на Донбассе: 10 обстрелов, но без потерь, – штаб ООС
2020-04-08 07:21:00
Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано
В течение суток 7 апреля боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня, сообщил штаб ООС.
Шесть нарушений режима «Тишина» зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": возле Каменки, Марьинки и Авдеевки. Был обстрелян гражданский автомобиль у города Красногоровка. С помощью беспилотного летательного аппарата враг сбросил гранату ВОГ-17 рядом с транспортным средством одного из отечественных центральных телеканалов. Никто из журналистов и военнослужащих не пострадал.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было четыре обстрела, все – из минометов. Стреляли по окрестностям Новотошковского и Новозвановки, по позициям у Новоалександровки и Попасной.
Потерь среди военнослужащих нет.
По данным разведки Объединенных сил, 7 апреля наши подразделения ранили одного боевика и повредили противотанковый ракетный комплекс.
Сегодня боевики из минометов обстреляли наши позиции у села Павлополь, Набережного и Марьинки. В ответ украинские воины применяли штатное вооружение.
За текущие сутки потерь среди украинских военнослужащих нет.
Как ранее сообщал Фокус:
- Переговоры о разведении на Донбассе провалились, подгруппа по безопасности не смогла согласовать новые участки.
- За сутки 6 апреля боевики восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил. Потреь не было.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подтвердил, что на оккупированный Донбасс попал коронавирус.
- С начала 2020 года на Донбассе в результате подрыва на минах погибли 12 гражданских. Об этом заявил глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик.
- 20 марта стало известно, что с начала текущего года на Донбассе погиб 41 украинский военный, 181 был ранен.