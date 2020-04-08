Ляшко: Кремировать умерших от коронавируса – необязательно. Кличко говорил обратное

Но избегать контакта с телами умерших все же нужно, ведь вирус не умирает вместе с пациентом

Кремация тел умерших от коронавируса – не обязательна.

Об этом на брифинге сообщил замглавы МОЗ и главный санврач Украины Виктор Ляшко.

"Обязательное требование, что все летальные случаи коронавирусной болезни подлежат кремации – такого не указано", – говорит Ляшко.

По его словам, вопрос кремации или погребения решается местными органами самоуправления вместе с родственниками умершего.

Также Ляшко добавил, что при захоронении необходимо избегать контакта с биологическими жидкостями, которые могут выделяться из тела покойника.

Ранее в интервью Радио Свобода мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что существует некий "протокол для врачей", чтобы остановить распространение коронавируса.

"Вот по этому протоколу церемонии погребения отменены и прописана в этом протоколе кремация", – заявил он.

В конце марта ученые из Китая рассказывали, что после смерти инфицированных коронавирусом сам вирус остается в теле пациента.

К такому выводу они пришли после вскрытия 29 тел. Также инфекция приводила к выделению секрета в мелких бронхах, что, в свою очередь, затрудняло дыхание пациентов.

Как ранее сообщал Фокус:

В Днепре на территории городских кладбищ выкопали 600 могил под возможное захоронение умерших от коронавируса.