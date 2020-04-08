Пожар охватил площадь 2 тыс. квадратных метров

В Дарницком районе Киева спасатели пытаются потушить пожар, охвативший склад с красками. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В 14: 50 в Дарницком районе столицы по ул. Бориспольская, 9 произошло возгорание дров с распространением на одноэтажное складское помещение по хранению лакокрасочных материалов на площади 500 м кв.", – говорится в сообщении.

Сообщается, что площадь пожара увеличилась 2000 квадратных метров. К тушению привлечено 65 спасателей и 16 единиц спецтехники. Предварительно, жертв и пострадавших в результате пожара нет.

Пресс-служба столичного управления ГосЧС сообщила, что пожар возник вследствие разжигания огня на мангале поблизости склада.

"По предварительным данным, человек разжигал мангал, и огонь с мангала распространился на открытую территорию, где находились какие-то деревянные вещи, много сухого листья, и перекинулся на складское помещение, где находились деревянные изделия, лакокрасочные материалы, что способствовало быстрому распространению огня", – рассказала спикер ГУ ГосЧС в Киеве Светлана Водолага телеканалу Украина 24.

Также сообщается, что работу спасателям усложняет отсутствие в расположенных рядом с местом пожара гидрантах воды.

По состоянию на 17:19 пожар удалось локализировать на площади 2 тыс. квадратных метров.

Как ранее сообщал Фокус:

Пожар у зоны отчуждения у Чернобыльской атомной электростанции возник в субботу. Сообщалось, что тушением занимались более 90 пожарных и два самолета.

По факту пожара в Чернобыльской зоне открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.