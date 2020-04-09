Сутки на Донбассе: 8 обстрелов, 1 раненый, – штаб ООС

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано

За минувшие сутки, 8 апреля, боевики восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил. Он вели огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, которые по минским договоренностями должны храниться в районах отвода, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Ответный огонь украинские бойцы открывали из дежурных огневых средств, сообщил штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" совершены четыре обстрела: возле Павлополя, Гнутово, Марьинки и Старогнатовки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" также было четыре обстрела: возле Новоалександровки, Орехово, Зайцево.

Вследствие обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.

По предварительным данным разведки, 8 апреля ранения получили пять боевиков.

С начала текущих было уже два обстрела: возле Красногоровки и Новомихайловки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Потерь с украинской стороны нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Как ранее сообщал Фокус: