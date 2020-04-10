Злоумышленником оказался 49-летний таксист

Полиция нашла киевлянина, который в феврале 2019 года избил сотрудниц магазина Roshen на станции метро "Левобережная" и объявила ему о подозрении в хулиганстве. Об этом сообщил в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, злоумышленником оказался 49-летний 120-килограммовый Олег Билановский, который работает водителем такси.

"10-го февраля 2019 года гражданину Билановскому захотелось сладенького. Он с товарищем зашел в магазин "Рошен", что на метро "Левобережная". Начал беспричинно хамить персоналу магазина. Дальше – больше. Подонку захотелось показать свою физическую силу и превосходство. Одну женщину он попытался ударить своей пустой головой. Уже на выходе из магазина, подозреваемый Билановский со всего размаху ударил ничего не подозревающую вторую женщину-кассира. Ударил подло со спины, исподтишка", – рассказал Геращенко.

Тогда инцидент получил огласку благодаря публикации видео действий хулигана в соцсетях.

"Все бы это ему сошло с рук, если бы не киевлянка Марика Гурина. Она записала видео нападения, предложила продавцам вызвать полицию, но женщины решили этого не делать, вероятно, не веря в возможность справедливого наказания обидчика", – поделился Геращенко.

Он отметил, что найти дебошира также удалось благодаря публикации в соцсетях. Среди читателей оказались люди, которые его узнали.

"Как только мы получили его фамилию – остальное было дело техники. Сегодня гражданину Билановскому было объявлено о подозрении в совершении хулиганских действий по части 1 ст. 296 Уголовного кодекса. Впереди его ждет мера пресечения и суд по существу его преступления. Вот так, в содружестве пользователей социальных сетей и полиции, мы будем показательно наказывать каждого хама и подлеца, поднимающего руку на женщин!" – добавил Геращенко.

Он также добавил, что санкция части 1 статьи 296 предусматривает или штраф от 8500 до 17 000 гривен, или арест сроком до 6 месяцев, или условный срок до 5 лет ограничения свободы.

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