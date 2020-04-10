Запрета на посещение кладбищ в поминальные дни нет, – глава Нацполиции

Полиция будет вмешиваться в ситуацию только в исключительных случаях, а задача местной власти — не разрешать накрывать столы

Местные органы власти и полиция будут предупреждать людей, что надо быть в маске и не собираться большими группами. Но запрета на посещение кладбищ нет, сказал в интервью "Интерфакс-Украина" глава Национальной полиции Игорь Клименко.

"Любое кладбище – это коммунальная собственность, власть должна коммуницировать с людьми. Конечно, мы людей не удержим, если кто-то захочет пойти, – сказал он. – Думаю, что здесь вопрос безопасности – санитарно-гигиенический, обязательно следует надеть маску. Также местная власть должна попытаться не разрешить накрывать столы на кладбищах".

Полиция будет вмешиваться в ситуацию только в исключительных случаях.

"Надеюсь, что все будет нормально. К тому времени люди поймут, что ситуация с коронавирусом действительно серьезная", – заявил глава Нацполиции.

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