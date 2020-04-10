Поджигателю "Долины нарциссов" на Закарпатье грозит до 12 лет тюрьмы

Сумма ущерба заповеднику из-за поджога сухой травы оценена почти в 650 тысяч гривен

На Закарпатье полицейские сообщили о подозрении 49-летнему жителю города Хуст в умышленном поджоге заповедника "Долина нарциссов".

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Сумма ущерба заповеднику из-за поджога оценена почти в 650 тысяч гривен.

"Установлено, что мужчина 27 марта, проходя по территории заповедника, умышленно поджег сухую траву и оставил место преступления. Выгорело около 6,5 га сенокосов", – сказано в сообщении.

Уже на следующий день, увидев, что выгорела не вся, по его мнению, сухая трава, он повторно поджег сухостой.

"В результате, на охваченных пожаром 2,5 га территории заповедника уничтожено цветы белоцвета весеннего, которые занесены в Красную книгу Украины", – сообщили в прокуратуре.

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Мужчине грозит от 5 до 12 лет тюрьмы.

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