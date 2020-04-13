У Авакова обещают жестко реагировать на "непослушных" священников, которые не закрывают храмы
2020-04-13 21:03:30
Советник главы МВД Юрий Тандит констатирует, что "не все священники слышат представителей власти и полицию"
Не все священники в Украине придерживаются карантина и закрывают храмы для прихожан. Поэтому полиция будет усиливать держурства, говорит советник министра внутренних дел Юрий Тандит.
"У нас 17 конфессий. Только в УПЦ – более 13 тыс. приходов. Протестанты – это более 10 тыс. приходов. Мы свое дело делаем по совести и большинство конфессий послушны", – говорит Тандит.
Но есть и исключения. "К сожалению, не все священники слышат представителей власти и полицию. Поэтому сейчас мы начинаем усиливать деружства и корректируем слаженную работу силовиков", – рассказывают в МВД.
"Все мы разные. Есть непослушные священники, которые открывают храмы и мы конечно же сейчас будем не только смотреть, но и реагировать жестко", – добавил советник главы МВД Арсена Авакова.
Также Тандит рассказал о ситуации в Киево-Печерской лавре, где зафиксирована вспышка коронавируса и где сегодня умен уже второй монах. По его словам, лавра сейчас заблокирована полицией и Нацгвардией, туда никого не пускают.
В то же время, храмы полностью закрыть в МВД не могут. У Авакова говорят, что пасхальная литургия будет проходить онлайн. "Мы внимательно следим за ситуацией и быстро реагируем", – заверил Тандит.
Как ранее сообщал Фокус:
- Министерство внутренних дел совместно с религиозными конфессиями определило формат проведения Пасхальных праздников в период карантина.
- Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополит Епифаний считает, что службы в храмах в предпасхальные дни и на Пасху должны быть, но верующие к ним должны присоединяться через трансляции.
- Митрополит ПЦУ Епифаний призвал всех православных помогать ближним в сложные времена пандемии коронавируса и призвал оставаться дома на Пасхальные праздники.