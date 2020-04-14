NASA показало спутниковые фотографии пожара в Чернобыльской зоне
2020-04-14 17:17:16
Сегодня пожар удалось потушить. На борьбу с ним у спасателей ушло 10 суток
В начале апреля спутник NASA сделал фото лесных пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения. Снимки опубликованы на сайте агентства.
Фото сделаны 8 и 9 апреля. На более раннем снимке видно, как ветер отнес дым от пожаров в сторону Киева.
На втором же снимке, за 9 апреля, дым уже идет в сторону Чернигова, захватывая часть Беларуси.
Сегодня пожар в Чернобыльской зоне отчуждения удалось потушить. Проведенные замеры радиационного фона показывают, что он в целом в норме.
По словам и.о. главы Госэкоинспекции Егора Фирсова, пожар удалось потушить в том числе благодаря дождю. На борьбу с ним у спасателей ушло 10 суток. В итоге победу в борьбе с огнем удалось одержать благодаря начавшемуся дождю.
Как ранее сообщал Фокус:
- Пожар у зоны отчуждения у Чернобыльской атомной электростанции возник в субботу, 4 апреля.
- По факту пожара в Чернобыльской зоне открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.
- 13 апреля полиция поймала поджигателя. Им оказался 37-летний местный житель. Как выяснилось, мужчина по месту жительства сжигал мусор, затем остатки тлеющего костра погрузил на тележку, вывез за село и высыпал на сухую траву. Там произошло возгорание сухостоя.