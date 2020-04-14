Сегодня пожар удалось потушить. На борьбу с ним у спасателей ушло 10 суток

В начале апреля спутник NASA сделал фото лесных пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения. Снимки опубликованы на сайте агентства.

Фото сделаны 8 и 9 апреля. На более раннем снимке видно, как ветер отнес дым от пожаров в сторону Киева.

На втором же снимке, за 9 апреля, дым уже идет в сторону Чернигова, захватывая часть Беларуси.

Сегодня пожар в Чернобыльской зоне отчуждения удалось потушить. Проведенные замеры радиационного фона показывают, что он в целом в норме.

По словам и.о. главы Госэкоинспекции Егора Фирсова, пожар удалось потушить в том числе благодаря дождю. На борьбу с ним у спасателей ушло 10 суток. В итоге победу в борьбе с огнем удалось одержать благодаря начавшемуся дождю.

Как ранее сообщал Фокус:

Пожар у зоны отчуждения у Чернобыльской атомной электростанции возник в субботу, 4 апреля.

По факту пожара в Чернобыльской зоне открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.