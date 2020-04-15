Татьяна Черновол: дело против меня заказала Россия

Экс-народный депутат считает, Кремль в ее лице пытается дискредитировать Майдан

Экс-народный депутат от "Народного фронта" Татьяна Черновол, которой объявили о подозрении в умышленном убийстве инженера Владимира Захарова во время Революции достоинства в 2014 году, считает, что дело против нее связано с Россией.

Об этом она заявила в эфире радио Обозреватель.

"Я думаю, что заказчик дела против майдановцев – Россия. Для России я тоже лицо Майдана. Очень много фильмов в России было выпущено против меня после Майдана, я стала намного больше известной в России после гибели моего мужа (Николай Березовой погиб под Иловайском в августе 2014 года)", – рассказала подозреваемая.

Бывший народный депутат также предполагает, что ее дело — личная месть экс-президента Виктора Януковича, так как должность первого заместителя директора ГБР, которое предъявляло ей подозрение, занимает адвокат Януковича Александр Бабиков.

"Я была вдохновителем и идеологом, определенным локомотивом конфискации активов Януковича – $1,5 млрд, которые пошли в государственный бюджет", – объяснила она.

Черновол также заявила, что уголовное производство в ее отношении было открыто "перед нормандской встречей, и это было в рамках "мирных" договоренностей с (президентом РФ) Путиным".

"Это было то, чего требовал Путин – дискредитировать Майдан", – утверждает экс-нардеп.

Как ранее сообщал Фокус:

Утром 10 апреля следователи ГБР пришли с обыском к Черновол и потом предъявили ей подозрение в умышленном убийстве. По данным следствия, она принимала участие в поджоге офиса Партии Регионов на улице Липской 18 февраля 2014 года, в результате которого в огне погиб инженер Владимир Захаров, технический работник офиса, позднее причисленный к Небесной сотне.

В тот же день министр внутренних дел Арсен Аваков публично поддержал Чорновол и напомнил, что она "была на Майдане и как сотни тысяч украинцев участвовала в гражданских протестах".

В ГБР отреагировали на заявление министра внутренних дел Арсена Авакова, отметив, что Государственное бюро расследований находится вне политики.