Пожары в Чернобыльской зоне: Минздрав посоветовал не выходить на улицу в утренние часы

По утрам наблюдается повышенное содержание частиц горения в воздухе

Людям с хроническими заболеваниями легких или сердечно-сосудистыми заболеваниями не стоит выходить из дома в утренние часы из-за пожаров в Чернобыльской зоне. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, радиационный фон по состоянию на 14 апреля в Житомирской и Киевской областях, а также в городе Киев находится в рамках нормы. Поэтому с этой стороны опасности нет.

"В то же время мы видим повышение разных частиц горения в воздухе. Поэтому советуем людям, у которых есть хронические заболевания легких или сердечно-сосудистое заболевания не выходить на улицу в утренние часы, когда концентрация этих частиц выше в воздухе. Больше пить воды, делать влажную уборку помещений. Это очень важно для вашего состояния здоровья", - заявил Степанов.

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Напомним, пожар в Чернобыльской зоне возник еще 4 апреля. Пожарные не могли с ним справиться 10 дней и потушили огонь только 14 апреля благодаря начавшемуся дождю. Сейчас в зоне отчуждения открытого огня нет, продолжается тушение отдельных очагов тления.

По данным сервиса Saveecobot, сегодня утром в большинстве районов Киева уровень загрязнения воздуха находится в пределах нормы. Такая ситуация наблюдается с 13 апреля.

В то же время в период с 7 по 12 апреля в Киеве наблюдалось существенное превышение допустимого уровня загрязнения воздуха.

Как ранее сообщал Фокус:

13 апреля полиция поймала поджигателя, по вине которого мог начаться пожар в Чернобыльской зоне. Им оказался 37-летний местный житель. Как выяснилось, мужчина по месту жительства сжигал мусор, затем остатки тлеющего костра погрузил на тележку, вывез за село и высыпал на сухую траву. Там произошло возгорание сухостоя.