В Ивано-Франковской области от коронавируса скончался сельский голова

Тарасу Федориву был 51 год

В больнице Ивано-Франковска от коронавируса скончался сельский голова села Братковцы 51-летний Тарас Федорив.

Об этом в Facebook написал городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

"Сегодня утром, 15 апреля, от коронавируса в больнице умер Тарас Федорив – голова Братковцев, Тисменецкого района Ивано-Франковской области. Это большая трагедия. Ему был всего 51 год", – рассказал он.

По его словам, Федорив находился на аппарате искусственной вентиляции легких. Марцинкив выразил соболезнования семье сельского головы.

Он также призвал франковцев беречь себя, особенно во время Пасхальных праздников.

"Угроза не прошла! Должны быть сильными, осторожными и ответственными в это сложное время", – добавил мэр.

В Ивано-Франковской области по состоянию на 15 апреля коронавирусной инфекцией заражены 356 человек, 18 выздоровели, 27 умерли.

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В Украине наибольшее количество летальных случаев от коронавируса зафиксировано в Ивано-Франковской области. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.