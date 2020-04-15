Карантин снова ужесточается

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства заявил о закрытии еще 10 пунктов пропуска на границе с Молдовой, Польшей и Румынией. Об этом сообщает РБК-Украина.

"Фактически закрываем плюс 10 пунктов пропуска на границе для того, чтобы минимизировать сообщение. Там, насколько мы знаем, максимально сократился поток наших граждан, и эти пункты пропуска можно закрывать для повышения безопасности на период карантина", – отметил Шмыгаль.

Предложение о закрытии пограничных КПП внес глава МВД Арсен Аваков. Речь идет о КПП Устилуг, Смильница, Грушев, Угрынив, Солотвино, Кельменцы, Бронница, Сокиряны, Паланка, Новые Трояны.

Как ранее сообщал Фокус:

В Украине 17 марта было ограничено авиасообщение из-за коронавируса.

С 24 марта гражданам Украины запрещено покидать пределы страны в туристических целях.