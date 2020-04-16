Статистика коронавируса в Украине на 16 апреля: заразился 4161 человек
2020-04-16 10:00:00
На аппарате искусственной вентиляции легких находится 72 человека
По состоянию на 9:30 16 апреля в Украине коронавирусом заболел 4161 человек, из них 116 скончались и 186 — выздоровели. За сутки зафиксированы 397 новых случаев заражения. Об этом сообщил Центр общественного здоровья МОЗ в Facebook.
Всего в Украине исследовано 42823 пробы на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР.
На амбулаторном лечении находятся 2706 пациентов. Всего госпитализировано 1455 человек, из них – 62 ребенка. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 72 человека.
Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%). Из них 62 мужчин и 54 женщины.
186 человек уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Статистика по регионам:
Винницкая обл. – 279 случаев (12 выздоровели)
Волынская обл. – 109 случаев (3 выздоровели)
Днепропетровская обл. – 78 случаев (8 выздоровели)
Донецкая обл. – 12 случаев (6 выздоровели)
Житомирская обл. – 162 случая (1 выздоровел)
Закарпатская обл. – 116 случаев (12 выздоровели)
Запорожская обл. – 115 случаев (12 выздоровели)
Ивано-Франковская область – 401 случай (18 выздоровели)
г. Киев – 644 случая (27 выздоровели)
Киевская обл. – 234 случая (14 выздоровели)
Кировоградская обл. – 198 случаев (1 выздоровел)
Львовская обл. – 166 случаев (6 выздоровели)
Луганская обл. – 4 случая;
Николаевская обл. – 22 случая;
Одесская обл. – 73 случая;
Полтавская обл. – 27 случаев (3 выздоровели)
Ровенская обл. – 204 случая (8 выздоровели)
Сумская обл. – 80 случаев (2 выздоровели)
Тернопольская обл. - 333 случая (18 выздоровели)
Харьковская обл. - 40 случаев (2 выздоровели)
Херсонская обл. - 44 случая (3 выздоровели)
Хмельницкая обл. - 37 случаев (3 выздоровели)
Черкасская обл. - 110 случаев (4 выздоровели)
Черновицкая обл. - 662 случая (21 выздоровел)
Черниговская обл. - 11 случаев (2 выздоровели).
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на 9:00 15 апреля в Украине были зафиксированы 3764 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 108 летальных, 143 пациента выздоровели.
- По состоянию на утро 16 апреля, общее количество зараженных коронавирусом в мире составило 2 063 161 человек, из которых 137 020 скончались и 512 092 выздоровели.