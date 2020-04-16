В ВСУ за сутки 5 новых случаев инфицирования коронавирусом
2020-04-16 14:09:00
Всего в ВСУ зарегистрировано 28 случаев инфицирования коронавирусом
За сутки в Вооруженных силах Украины зафиксировано пять новых случаев инфицирования COVID-19.
Об этом в Facebook сообщает командование медицинских сил ВСУ.
Инфекция была диагностирована у 3 военнослужащих разных воинских частей Запорожского гарнизона, у одного из Черновицкого гарнизона и одного – из Харьковского.
Всего по состоянию на 7.00 16 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 28 случаев инфицирования коронавирусом.
На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 274 человека. В ближайшие трое суток режим изоляции будет завершен у 40 из них.
В командовании медсил уточняют, что анализ заболеваний среди военных и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми человек общается ежедневно или живет вместе.
Напомним, Фокус разбирался, почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине.
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на 9:30 16 апреля в Украине коронавирусом заболел 4161 человек, из них 116 скончались и 186 – выздоровели. За сутки зафиксированы 397 новых случаев заражения.
- 7 апреля в ВСУ умер первый человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 – сотрудница одной из воинских частей Ивано-Франковской области.
- Первый случай инфицирования коронавирусом был зафиксирован среди военнослужащих Государственной пограничной службы Украины. Он был подтвержден 15 апреля после проведения ПЦР-теста на COVID-19.