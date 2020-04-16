В ВСУ за сутки 5 новых случаев инфицирования коронавирусом

Всего в ВСУ зарегистрировано 28 случаев инфицирования коронавирусом

За сутки в Вооруженных силах Украины зафиксировано пять новых случаев инфицирования COVID-19.

Об этом в Facebook сообщает командование медицинских сил ВСУ.

Инфекция была диагностирована у 3 военнослужащих разных воинских частей Запорожского гарнизона, у одного из Черновицкого гарнизона и одного – из Харьковского.

Всего по состоянию на 7.00 16 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 28 случаев инфицирования коронавирусом.

На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 274 человека. В ближайшие трое суток режим изоляции будет завершен у 40 из них.

В командовании медсил уточняют, что анализ заболеваний среди военных и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми человек общается ежедневно или живет вместе.

Напомним, Фокус разбирался, почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине.

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