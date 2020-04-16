СБУ задержала бывшего сотрудника "Альфы"

В Киеве контрразведка СБУ задержала фигуранта в деле генерал-майора Валерия Шайтанова, который подозревается в госизмене и подготовке убийства добровольца Адама Осмаева. Об этом сообщили на сайте Службы безопасности Украины.

Задержанным является бывший сотрудник Центра спецопераций "А" СБУ, который поддерживал отношения с полковником ФСБ РФ Егоровым.

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Во время обысков у него дома был обнаружен арсенал огнестрельного оружия и боеприпасов.

"Правоохранители изъяли ручной противотанковый гранатомет РПГ-26, подствольный гранатомет и две гранаты к нему, пистолет STEYR 1914 с глушителем, винтовку типа карабин, ружье, самодельную винтовку с глушителем, три гранаты РГД-5, похожий на пластид материал, 12 капсул-детонаторов и более 9000 патронов разного калибра", – говорится в сообщении.

Фигуранту объявили о подозрении в преступлении по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как ранее сообщал Фокус: