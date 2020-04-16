Суд отправил Черновол под домашний арест
2020-04-16 17:57:00
До восьмого июня
Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения экс-нардепу Татьяне Черновол.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Cуд отправил Черновол под круглосуточный домашний арест на два месяца – до восьмого июня.
Она должна будет являться к следователю и суд по первому требованию, не покидать жилья, сдать паспорт и носить электронное средство слежения.
Как ранее сообщал Фокус:
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Утром 10 апреля следователи ГБР пришли с обыском к Черновол и потом предъявили ей подозрение в умышленном убийстве. По данным следствия, она принимала участие в поджоге офиса Партии Регионов на улице Липской 18 февраля 2014 года, в результате которого в огне погиб инженер Владимир Захаров, технический работник офиса, позднее причисленный к Небесной сотне.
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В тот же день министр внутренних дел Арсен Аваков публично поддержал Чорновол и напомнил, что она "была на Майдане и как сотни тысяч украинцев участвовала в гражданских протестах".
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В ГБР отреагировали на заявление министра внутренних дел Арсена Авакова, отметив, что Государственное бюро расследований находится вне политики.
- 14 апреля Татьяна Черновол пришла на допрос в ГБР, но показания давать отказалась.