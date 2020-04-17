Дым в Киеве: что горит и когда это закончится

Пожар в Чернобыльской зоне и множество других возгораний вокруг города вывели столицу Украины в лидеры мирового антирейтинга по уровню загрязнения воздуха. Чем вызван дым в Киеве и когда это закончится, разбирался Фокус

Качество воздуха в Киеве резко ухудшилось 16 апреля около 16:00. Примерно в это же время стало известно о новом пожаре в Чернобыльской зоне отчуждения, которые раздул сильный ветер, поднявшийся вчера. Его направление сменилось и он понес дым в Киев.

17 апреля ситуация несколько улучшилась: индекс загрязнения воздуха в Киеве составляет, в среднем, 163 пункта, а местами 200-230. Вчера вечером он достигал 380, что в два раза выше, чем в китайском Шеньяне, который считается городом с самым грязным воздухом на планете. Сегодня Киев сохраняет сомнительное первенство.

Еще вчера об ухудшении погодных условия и сильном ветре предупреждал гидрометцентр. Синоптик Наталка Диденко написала в Facebook, что подобное изменение погоды было вполне ожидаемо. "Пересушенная земля, длительное отсутствие осадков (недавний фактически один дождь ситуацию почти не изменил), штормовой ветер, низкая относительная влажность спровоцировали вот эту мглу в столице, которая очень похожа на пылевую бурю. Пылевые бури в Украине случаются летом и весной, вот в таких условиях, когда сухо и ветрено", — пояснила синоптик.

Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал сообщение, в котором отметил, что радиационный фон в норме, но "воздух в столице опасен для жизни, зафиксированы продукты горения, поэтому жителям столицы лучше оставаться дома и закрыть окна".

Позже, ближе к полночи, Виталий Кличко опубликовал пост, в котором сообщил, что улицы Киева будут мыть поливальные машины.

17 апреля министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга посоветовал жителям области не выходить на улицу, пить много жидкости и чаще проводить влажную уборку в связи с дымом в Киеве. По его словам, радиационный фон в Киеве в пределах нормы и химической или радиологической угрозы не несет.

"По информации ГСЧС, дым в Киеве – последствие сжигания сухой травы и мусора на территории частных домохозяйств. По сообщению ГСЧС химической и радиологической угрозы такое явление не несет. Радиационный фон в Киеве и области – в пределах нормы и не превышает фоновых значений. Есть несколько советов насчет смога, ведь дым в воздухе может вызывать головную боль, утрудненное дыхание, кашель. Минздрав советует, как можно больше времени проводить дома, не выходить на улицу, пить больше жидкости, не открывать окна, проводить чаще влажную уборку, особенно для людей с сердечно сосудистыми заболеваниями", — сказал Степанов.

Ему вторит и директор Укргидрометцентра Николай Кульбида. По его словам, в Киеве нет радиационного загрязнения. "Да, мы все наблюдали усиление скорости ветра, но его направление было северо-западным. Поэтому продукты горения с зоны отчуждения не могли попали в Киев. Причиной ухудшения видимости в столице стали пылевая буря и перемещения воздушных масс и продуктов горения из Житомирской области. Сейчас стоит избегать проветривания помещений", — сказал Кульбида.

Его слова подтвердили и счастливые обладатели дозиметров.

В ГСЧС заявили, что уровень загрязнения воздуха связан с горением травы в лесах и мусора в частных домах. "На протяжении дня ветер был западного направления, но к вечеру сменился на северо-восточный. Учитывая вышеперечисленное, условия передвижения воздушных масс и атмосферное давление создались благоприятные условия для распространения продуктов горения в воздухе на территории Киева", – отметили в ГСЧС.

В свою очередь, в пресс-службе "Энергоатома", отмечают, что пожары в Чернобыльской зоне подтверждают даже в NASA. И ситуация критическая.

Киевляне в соцсетях пишут, что запах гари просачивается в квартиры даже через запертые окна, отмечают, что есть проблемы с дыханием, особенно у людей з респираторными заболеваниями и советуют друг другу, как уберечь себя и своих близких. Особенно в условиях карантина, когда квартиры и дома не рекомендовано покидать.

И обвиняют власти в бездействии, потому что в нынешней ситуации рекомендации "просто оставаться дома" звучат, как недостаточные. Звучат также призывы к президенту принимать более решительные меры: объявить чрезвычайное положение из-за пожаров в Чернобыльской зоне и во всей северной части страны, потому что сейчас даже коронавирус отходит на задний план.

Некоторые считают, что поджоги, которые спровоцировали массовые лесные пожары на Киевщине, могут быть умышленными. Тем более, что траву жгут каждую весну, но не с такими последствиями. Но цель таких действий пока неясна.

Но и в такой критической ситуации нашлось место для фотожаб. Главная тема – дым в Киеве и чудовища, которые в нем прячутся.

Автор: Вадим Балановский

На данный момент ситуация в столице все еще крайне не благоприятная и загрязнение воздуха присутствует. Так что киевлян стоит последовать советам МОЗ и мэрии, и оставаться дома, за плотно запертыми окнами.