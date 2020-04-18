Коронавирус подтвержден еще у трех пограничников на Закарпатье
2020-04-18 19:33:00
Несколько дней назад в Госпогранслужбе зафиксировали первый случай заболевания COVID-19
За два дня ПЦР-тесты подтвердили коронавирус еще у трех пограничников из подразделения в Закарпатской области.
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
Отмечается, что все трое зараженные военнослужащие с 15 апреля находятся на самоизоляции.
"Несколько дней назад в ведомстве зафиксировали первый случай заболевания COVID-19. Сейчас состояние здоровья уже четырех охранников границы, у которых подтвердилось заболевание, удовлетворительное, температура тела в пределах нормы", – говорится в сообщение.
Кроме того, проверяются все, с кем указанные пограничники контактировали. В подразделениях, где военнослужащие проходят службу, введено усиленное медицинское наблюдение.
В пресс-службе отмечают, что сейчас в Госпогранслужбе обеспечивается обследование с помощью экспресс-тестов сотрудников, чтобы вовремя выявить COVID-19.
Всего, по состоянию на 18 апреля, около 150 пограничников находятся на обсервации и изоляции из-за контактов с лицами, у которых в дальнейшем подтверждалось заболевание коронавирусной инфекцией.
Фокус разбирался, почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда может закончиться карантин из-за коронавируса.
Как ранее сообщал Фокус:
- Первый случай инфицирования коронавирусом был зафиксирован среди военнослужащих Государственной пограничной службы Украины. Он был подтвержден 15 апреля после проведения ПЦР-теста на COVID-19.
- 7 апреля в ВСУ умер первый человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 – сотрудница одной из воинских частей Ивано-Франковской области.
- 16 апреля в Вооруженных Силах Украины был зафиксирован второй смертельный случай от коронавируса.
- В Украине за сутки подтвердили 444 новых случая заражения коронавирусом. Всего в стране заразились 5106 человек.